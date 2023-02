Zell Fasnacht in Zell

Und es sind nicht nur die vielen Mitglieder der Fasnachtsgesellschaft und ihrer neun Vogteien, die das Fasnachtsgen in sich haben. Denn, so heißt es allgemein, jeder echte Zeller ist ein echter Narr. Und so begrüßt man sich in diesen Tagen nicht etwa mit „Grüß Gott“ oder „Hallo“, sondern mit einem kräftig-herzlichen „ TA-HÜ“.

Gemeint ist mit diesem Kürzel der Hürus – Fasnachtsregent der Schwanenstadt für die närrische Zeit vom 11.11. bis zum Fasnachtsdienstag.