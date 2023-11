Zell: Flüchtlingsunterbringung: Warum die Spanimatt bevorzugt wird

Standort zu teuer

Und Palme erläutert auch die Reaktion des Landratsamtes: Für die Nutzung des Gebäudes als Gemeinschaftsunterkunft seien bauliche Veränderungen nötig gewesen, was einen zu hohen finanziellen Aufwand bedeutet hätte. „So spielen auch wirtschaftliche Aspekte in die Auswahl mit rein“, so Palme. Zudem sei das Gebäude bereits teilweise an Gewerbetreibende vermietet, nennt er einen weiteren Grund, der laut Landratsamt gegen eine Nutzung spricht.