Zell: Fraktionen kritisieren neuen Haushalt scharf

Auch wenn gespart werde, müsse die „Planung des Bahnhofsvorplatzes endlich in die Gänge kommen“, fordert die SPD. Der Erhalt des Schwimmbads liege ebenfalls am Herzen. Und auch die Atzenbacher Halle soll nicht vergessen werden. Die Ortsbudgets von jeweils 2500 Euro setzen durch die Eigenleistung ein Vielfaches an Wertschöpfung frei. Eingesparte Mittel in diesem Bereich müssten auch deshalb in die nächsten Jahre übertragbar sein.