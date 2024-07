Aus noch unbekannter Ursache trat am Donnerstag gegen 16.15 Uhr unkontrolliert Gas aus einem Gasgrill aus, welcher in Gresgen auf einer Terrasse in Betrieb war. Durch die darauf entfachten Flammen entzündeten sich eine Markise und Gartenmöbel, die dabei zerstört wurden, teilt die Polizei mit. Durch den Rauch wurde die Außenfassade verrußt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Neben der Polizei war die Feuerwehr Zell mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.