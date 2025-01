Zell: Gelungener Einstand für Schmid

Ein Dankeschön gab es von Peter Palme, Bürgermeister und Präsident der Stadtmusik. Er würdigte die musikalische Arbeit, die guten Auftritte und die hervorragende Nachwuchsarbeit mit den Zöglingen, die mit dem eigenen Orchester „Games of Tones“ viel Freude bereiten.

Lebendige Vereinsgeschichte

180 Jahre Vereinsgeschichte zeichnete Ehrenvorsitzender Thomas Kaiser in seiner Festansprache nach. Er spannte den Bogen von der politischen Bedeutung der Vereine als Keimzelle des gesellschaftlichen Lebens zu persönlichen Anekdoten von Musikern. Er rief die Namen aller musikalischer Leiter, angefangen beim „Oberlehrer Motsch“ als erstem Dirigenten der Stadtmusik ins Gedächtnis und auch Vorsitzende wie Julius Geng und Oskar Sütterle, Gerold Vollherbst und Thomas Kaiser selbst rückten in den Blick. Mittlerweile wird die Vorstandsarbeit in einem Dreierteam mit Philipp Kaiser, Daniel Kummerer und Karl Martin Welte geteilt.

Musikalisches Netzwerk

Zahlreich waren die Auftritte, und zahlreich sind auch die Kontakte zu Kirchen, Vereinen und Stadt, machte Kaiser in seinen Ausführungen deutlich, die das Geschehen ebenso exakt wie humorvoll nachzeichneten. Gelungen in diesem Sinne auch seine Erinnerungen an viele Auftritte im Ausland, lebt die Zeller Stadtmusik doch die musikalische Freundschaft mit Embrun in Frankreich, Borgofranco in Italien sowie Zell/Luzern in der Schweiz.

Am Eingang zum Festsaal hatte Sandra Rümmele eine Fotopräsentation aufgebaut. Dort auch zu sehen: verschiedenste Urkunden des Vereins und die Pro Musica-Plakette, eine für den Verein auch heute noch besondere Auszeichnung.