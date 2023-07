Zell Genossenschaft kämpft mit Baukosten

Die Kosten für den letzten Bauabschnitt beliefen sich auf ca. 2,6 Millionen Euro. Mit dem Neubau hat sich die Anzahl der Wohnungen der Baugenossenschaft von 235 auf 247 erhöht. Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter der BG beträgt 5,95 Euro, 2022 waren es 5,72 Euro.

Kosten für Neubau zu hoch

Weitere große Projekte plant die BG in der Liebckstraße 17 und 21. Hier erscheint der BG ein Ersatzneubau am sinnvollsten. Da sich aber derzeit die Zinsen und die Baukosten so stark nach oben entwickelt haben, ist eine Umsetzung eines Neubaus derzeit leider nicht vertretbar, hieß es. Auch die derzeitigen Fördermaßnahmen könnten dies nicht kompensieren, es ist jedoch bald mit neuen Förderprogrammen zu rechnen, da ansonsten der so wichtige Wohnungsbau und Sozialwohnungsbau zum Erliegen kommt, so Wassmer. Dennoch hat der Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam beschlossen, die Entwurfsplanung und genehmigungsfähigen Pläne mit dem dazu gehörigen Bauantrag zu beauftragen. Die Baugenehmigung hat dann eine Gültigkeit von drei Jahren und kann dann jeweils um drei Jahre verlängert werden.

Somit kann die BG bei einer Änderung der Rahmenbedingungen die Planung wieder aufnehmen und zu gegebener Zeit realisieren.

Wechsel im Aufsichtsrat

Bei den Wahlen fand ein Wechsel im Aufsichtsrat statt. Der Aufsichtsrat Karl-Heinz Ruef stellte sich nach turnusmäßigem Ausscheiden nicht mehr zur Wahl.

Drei Kandidatinnen stellten sich zur Wahl, in welcher Gözde Dundar zum neuen Aufsichtsratsmitglied der Baugenossenschaft gewählt wurde.