Die Jugendtrophäe blieb in Händen des SV Gresgen, nachdem die beiden Jugendmannschaften der Ringer das Finale bestritten hatten. Im offenen Turnier gingen FC Ehemalsfit als Sieger hervor, die Ruhe und Routine auf dem Platz zeigten. Der SV Gresgen trat mit Fußballbegeisterten aus der Region in dieser offenen Gruppe an. Aus Weitenau-Wieslet waren die Titelverteidiger SUFC/WGK gekommen. Ein Grund für ihr Stehvermögen in allen Spielen war auch ihre starke Ersatzbank.