Zell-Gresgen Sechs Chöre begeistern das Publikum

Lieder zum Mitsingen

Den musikalischen Gesangsreigen eröffnete der Gemischte Chor aus Riedlingen. Mit dem bekannten Lied aus „Aschenputtel“ und dem „Feierabend“ wurden die Gäste zum Lauschen eingeladen. Bei „Rot sind die Rosen“ durfte auch mitgesungen werden. Die Männer vom Gesangverein Münstertal stellten ihren Heimatort in den Mittelpunkt der Vorträge. So waren der „Münstertäler Gruß“, das Lied „Münstertal“ und „Der Münstertäler“ zu hören. Freudig erklangen die Stimmen im Bürgerzentrum Gresgen.

Fusion aus Chören

Neue Wege gehen Gesangsverliebte im Kleinen Wiesental: Aus Wieslet, Bürchau, und Wies ist ein neuer Chor entstanden, in dem sich Frauen und Männer am Liedgut erfreuen. „Was kann ich denn dafür, dass ich so schön bin“ zeigt die positive Einstellung der neuen Gemeinschaft. „Die Rose“ spricht für den musikalischen Anspruch des neuen Chors. Ein guter Weg wurde mit „Ein bisschen Frieden“ aufgezeigt. Während sich einige Chöre zusammenschließen, erwachen andere zu neuer Blüte. Beispiel dafür ist der Männergesangverein Raitbach. Die Sänger aus dem Schopfheimer Teilort beeindruckten unter anderem mit „Ei du Mädchen vom Lande“, „Aus der Traube in die Tonne“ und „Ganz heimlich lass ich sie grüßen“.