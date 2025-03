Feuer in Gresgen: Todesopfer bei Vollbrand

Ein Feuerwehrmann löscht von der Drehleiter aus verschiedenen Positionen die Brandnester. Foto: Verena Wehrle

Ein Innenangriff sei nicht mehr möglich gewesen, so Roth. Nur zu Beginn des Einsatzes, seien zwei Wehrleute in das Gebäude gegangen und bis auf zwei Meter an den Leichnam heran gekommen. Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) des DRK betreute dann die Einsatzkräfte im Gerätehaus. „Die meisten unserer Einsatzkräfte haben so etwas noch nie erlebt“, so Roth. „Das geht ihnen nah.“

Die Feuerwehr im Einsatz beim Brand in Gresgen. Foto: Verena Wehrle

Am frühen Morgen löschte ein Wehrmann auf der Drehleiter von verschiedenen Positionen die Glutnester im Dach des Wohnhauses. Manche Bereiche des Gebäudes waren noch einsturzgefährdet. Als dann aber gegen 9 Uhr die Sicherheit der Einsatzkräfte gewährleistet war, wurde das Gebäude abgeschirmt, um die Leiche zu bergen. Daraufhin sollte ein Teil des Dachs abgetragen werden, um leichter an die weiteren Brandnester zu kommen, erläutert Roth den Plan.