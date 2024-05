Die Arbeiten im Kindergarten-Campus sind in vollem Gange und weitere wurden nun vergeben. Die Angebotsannahme für die Elektroarbeiten über 231 000 Euro wurden ohne Gegenstimme beschlossen. Die Kosten bleiben hier im erwarteten Rahmen. Stadtrat Matthias Kiefer (CDU) fragte an, ob auch Zeller Firmen für die Ausschreibung berücksichtigt wurden. Dies sei der Fall, so die Verwaltung. Den Auftrag erhält jedoch eine Firma aus Rheinfelden. „Immerhin aus der Region“, so Kiefer. Heizung, Lüftung und Sanitärtechnik wird aber eine Firma aus Zell für rund 140 000 Euro richten. Sie hat ein Angebot abgegeben, das im Preis die Planung deutlich unterschreitet.

Neue Ausrüstung für Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr ist in der Kernstadt bald mit neuen Einsatzjacken unterwegs: Auch hier bleibt das Angebot mit 31000 Euro deutlich unter dem Haushaltsplanansatz von 40 000 Euro, was Thomas Kaiser (SPD) zum Anlass nahm, um sich nach der Ausrüstung in den Wehren der Teilorte zu erkundigen. Diese würden wohl im nächsten Haushalt berücksichtig werden.