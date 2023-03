Zell Große Freude in Zell: Kinderfeuerwehr feiert Geburtstag

Jugendgruppe

Jugendgruppenleiter André Stöffler berichtete, dass aktuell acht Jungs mit einem Durchschnittsalter von 13 Jahren in der Gruppe sind. Im Probejahr 2022, das wieder unter normalen Bedingungen durchgeführt werden konnte, wurde der Löschangriff, die Technische Hilfe, die Personensuche und das Fahren der Drehleiter besprochen. Die Jugendlichen nahmen an drei Spielläufen in Hausen, Gersbach und in Hägelberg teil, sowie am traditionellen Maiausmarsch. Mit einem Waffelstand waren die Jungen am Sommerfest der Stadtmusik Zell vertreten. Fünf Tage voller Spiel und Spaß hatten die Jugendlichen beim Kreiszeltlager in Wyhlen. Für 2023 ist ein Probewochenende am 22. und 23. April mit allen Jugendgruppen der Abteilungen geplant mit einer Schauübung für die Bevölkerung.