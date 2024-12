Zell: Gute Stimmung bei den Freien Wählern

Neben dem Besuch des Bürgermeisters freute sich Vollmer über die Visiten von Oliver Gierth, dem Vorsitzenden der Freien Wähler Schönau, und Eduard Behringer aus Todtnau, der die Freien Wähler im Kreistag vertritt. Behringer verwies auf das gute Wahlergebnis für den Kreistag. Mit über 18 Prozent hatte man nach der CDU den zweithöchsten Stimmenanteil eingefahren. Die Arbeit in diesem Gremium sei bestimmt von der Investition für das neue Kreiskrankenhaus. Wichtig sei für Behringer die Entlastung durch den Verkauf der bisher genutzten Gebäude vor allem in Rheinfelden. „Hier waren wir zu spät dran“, so seine Einschätzung.

Ehrungen

Seit 50 Jahren sind Bernd Wassmer und Einar Decker Mitglied der Freien Wähler. Bernd Wassmer setzt damit die Tradition seines Vaters fort. Beide waren im Stadtrat. Einar Decker war 30 Jahre lang im Ortschaftsrat in Mambach, 15 Jahre lang Teil des Stadtrats und seit zehn Jahren ist er Vize-Vorsitzender der Freien Wähler. Der ausgewiesene Forstfachmann verbindet Ökologie und Ökonomie auf lebendige Art und Weise und hat mit seinen Ideen die Arbeit der Gremien bereichert.