Zell: Handarbeit begeistert

Besonders motiviert zeigten sich die Schüler der 8a der Montfort-Realschule. Für ihre Klassenfahrt nach Stuttgart sammelten sie Geld und verkauften Waffeln im „Löwen“-Hof. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich die Schüler ihre Fahrt zum größten Teil selber verdienen, meinte Elternvertreterin Bernadett Meisel. Sie war in Doppelfunktion da. Meisel beaufsichtigte die Schüler und singt beim Gospelchor Todtnau, der am Abend neben dem Schülerstand auftritt und „Highway to Heaven“ und Adventslieder sang. Jugendmusiker der Stadtmusik Zell hatten sich ins erste Geschoss der Fluchttreppe des Seniorenzentrums gestellt, um von dort oben ebenfalls Adventslieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“ oder „Leise rieselt der Schnee“ zu spielen.