Zell: Hürus Giusi verteilt seine ersten Hausorden

So konnte er auch die an ihn gestellte Aufgabe mit Hilfe von Publikumsjokern lösen. Die Vogtei testete sein Wissen in Pflanzenkunde und wollte so in Erfahrung bringen, ob er im Falle eines Falles seiner Frau – Inhaberin des Zeller Blumenladens – zur Hilfe eilen kann.

Präsident zuerst beschenkt

Neben einem Gastgeschenk für die Paradiesler hatte Hürus Giusi auch seinen persönlichen Hausorden dabei und konnte ihn erstmals dem Narrenvolk vorstellen. Das erste Exemplar gehörte natürlich dem „Hürusmacher“, dem Präsidenten der Fasnachtsgesellschaft Zell, Peter Mauthe. Danach erhielten auch Vogt Mathias Agostini, einige Mitglieder aus dem Gefolge des Hüris und Weggefährten der Hürusmusik weitere Hausorden. Die Hürusmusik hatte „ihren“ Hürus überrascht, war in großer Anzahl anwesend und begleitete den Einmarsch des Regenten.