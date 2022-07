Zell im Wiesental 250 Jahre Zeller Sportgeschichte

Sonntag ist Familientag. Der Musikverein Gresgen und die Stadtmusik Zell laden ein zum Frühschoppen. Für Unterhaltung und Informationen rund um den (Ski-)Sport sorgt das Sportmobil des DSV, ein Trampolin ist aufgebaut, die Hüpfburg erlaubt große (Luft-)Sprünge, am Eisstand gibt’s was Süßes zum Kühlen und auf einer Ringermatte können Mütchen gekühlt werden. Und nicht zu vergessen: Auch der Skiclub trägt zum sportlichen Angebot dieses mit viel Liebe und Herzblut organisierten Jubiläumsfests der drei größten Zeller Vereine etwas bei: den „12. Zeller Nordic Walking Treff“, der die „Walker“ im nordischen Stil vom Festgelände aus ins „Nordic Walking Zentrum Zeller Bergland“ führt. Los geht’s am Sportpark oder am Zeller Bahnhof am Sonntag um 9.15 Uhr. Und zwar mit vom Start weg „geführten Touren.“

Die Organisatoren und mit ihnen auch die Bürgermeister Peter Palme und Martin Bühler (Hausen) freuen sich auf viele Gäste. Eine gute Resonanz würde der 250jährigen Sportgeschichte der Stadt gerecht. Trotz des starken Wandels, dem sie ihre Angebote anpassen mussten, seien die drei Vereine in all den Jahren geblieben, betonte Palme in seinem Grußwort und fügte hinzu: „Das ist es, was die Zeller Vereinskultur ehrt. Letztendlich waren Beständigkeit sowie vorausschauendes Handeln aller Verantwortlichen bis zum heutigen Tag Voraussetzung für ihre positive Gesamtentwicklung.“ Die drei seien längst feste Größen im Landkreis und darüber hinaus.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist unter anderem mit Grillwürsten, Steaks und Pommes gesorgt.