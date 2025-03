Zell im Wiesental: 46 Obstbäume in Adelsberg gepflanzt

Ortschaftsrat will ein Signal setzen

„Mit der Baumpflanzaktion möchte der Ortschaftsrat Adelsberg ein Signal setzen“, so Ortsvorsteher Bernhard Zimmermann. Hubert Sprich vom Ortschaftsrat war über die große Bereitschaft der Bevölkerung, Bäume zu pflanzen beeindruckt. Zusammen mit einer regionalen Baumschule erstellte er eine Liste mit mehr als 50 verschiedenen Obstbäumen, die gut in dieser Höhenlage wachsen. Neben Apfelbäumen, standen Birn-, Kirsch-, Zwetschgen-, Mirabellen- und Zibartebäume auf der Liste, wobei gezielt alte Hochstammbäume ausgewählt wurden. „Diese Initiative zeigt, dass viele bereit sind, etwas für die Umwelt zu tun und Interesse an selbstangebautem Obst haben“, sagt Zimmermann.