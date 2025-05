Zell im Wiesental: Adelsberger Schützen geehrt

Sport: Sportleiter Konrad Berger berichtete vom ersten Platz beim Rundenwettkampf 3-Stellung. In der Disziplin KK-Auflage 50 Meter belegten die Adelsberger den vierten Platz, in der Liga den achten. Bei den Kreismeisterschaften 2025 siegten Roman Röhrig und Anna Klauser in der Mixed-Staffel.