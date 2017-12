Zell im Wiesental Adventszauber in der Schwanenstadt

Strahlender Lichterglanz in den Straßen der Innenstadt sorgt in diesen Tagen für vorweihnachtliche Stimmung. Viele Schaufenster sind in dieser Zeit sorgsam und liebevoll dekoriert. Genau die richtige Atmosphäre für einen gemütlichen Einkaufsbummel. Eigens hierfür hatten am Freitagabend viele Geschäfte in Zell bis 21 Uhr geöffnet. Doch vor allem auf dem Vorplatz der Sparkasse beim „Advent im Städtle“ war einiges geboten. So nannte sich auch dieses Jahr wieder der bezaubernde Markt. Organisiert und eingeladen hatte der Zeller Gewerbeverein, dessen Vorsitzender Dennis Vogt sich vor allem über die wachsende Zahl an Ständen freute.

Angeboten wurden auf dem Markt neben Figuren aus Holz auch selbst gefertigte Schmuckstücke, Stricksachen sowie Mützen und Handschuhe aus feiner Alpaka-Wolle, ebenso warme Kinderbekleidung. Selbstverständlich kam auch dieses Mal das leibliche Wohl der Besucher keineswegs zu kurz. Neben leckeren Waffeln, gebratenen Würsten sowie Kaffee und Kuchen gab es für die Gaumenfreunde selbstverständlich auch Glühwein sowie feines Fondue. Zur angenehmen und stimmungsvollen Atmosphäre, passend zur winterlichen Vorweihnachtszeit, trugen auch der Schülerchor der Zeller

Gerhard-Jung-Schule sowie ein Bläser-Quintett der Stadtmusik Zell und der Gospelchor „Happy People“ aus Wehr mit ihren klangvollen Liedern und ihrer Musik bei. ue / Foto: Paul Berger