Zell im Wiesental Äpfel als Symbol

Zell-Atzenbach (ue). Danken zählt mit zu den ältesten Ausdrucksformen der Menschheit, wie Pfarrer Frank Malzacher in seiner Predigt am Kirchweihsonntag betonte. In dieser Tradition steht auch heute in vielen Kirchengemeinden noch immer der Dank für die vielfältigen Gaben der Natur.

So wurde in der Kirchengemeinde Atzenbach mit einem Festgottesdienst, musikalisch umrahmt vom Kirchenchor Zell-Atzenbach, gleichzeitig auch das Erntedankfest gefeiert.

Damit verbunden war ebenfalls ein Pfarrfest, zu dem die Gemeindemitglieder nach dem Sonntagsgottesdienst in den Pfarrsaal eingeladen waren. Aus diesem Anlass verteilten Ministranten an die Gottesdienstbesucher wieder Äpfel als Symbol für den Erntedank.