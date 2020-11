Kritik erntete der Entscheidungsprozess für das neue „Corporate Design“, also den Markenauftritt und vor allem das künftige Logo der Stadt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte das Organisationsteam aus Bürgerverein und Stadtverwaltung vier Logo-Varianten zur Abstimmung vorgelegt. „Die eigentlich vorgesehene Beteiligung der Bürger ist hier gestoppt worden“, bemängelt das Bürgerforum in der Pressemitteilung. Dies, obwohl sich Bürger bereits in verschiedenen Veranstaltungen mit Ideen eingebracht und auch für die künftige Mitarbeit in Arbeitskreisen bereit erklärt hätten. „Unsere Fraktion hätte sich zudem eine größere Auswahl an Vorschlägen gewünscht“, so Stadtrat Jannik Sprich.