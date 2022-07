Zell im Wiesental Als Bürgermeister viel erreicht

Es sei ihm ein Anliegen, das Andenken an die bisher sechs Zeller Ehrenbürger lebendig zu halten, sagte Bürgermeister Palme. „Ehrenbürger dürfen nie vergessen werden, sonst macht ihre Ernennung keinen Sinn“, sagte das Stadtoberhaupt. Hermann Lederer, eines von vier Kindern Bernhard Lederers und als Einziges noch im Wiesental zuhause, erinnerte an das Wirken seines Vaters. Dessen Laufbahn bei der Stadt Zell hat im Jahr 1949 als Buchhalter begonnen. Er legte zuerst 1950 die Sekretärprüfung und 1954 dann auch die Inspektorenprüfung ab. In den Jahren 1951 bis 1957 leitete Lederer das Rechnungsamt im Zeller Rathaus. 1957 bewarb er sich als parteiloser Kandidat um das Amt des Bürgermeisters. Er gewann die Wahl mit 52,5 Prozent und wurde am 1. Dezember 1957 Nachfolger von Karl Klauser. Mit überwältigenden Mehrheiten wurde er 1965 mit 99,9 Prozent und 1977 mit mehr als 97 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

In seiner 28-jährigen Amtszeit wurden viele für Zell wichtige Großprojekte umgesetzt. Dazu gehört der Neubau des Schwimmbades, welches bereits 1962 eröffnet werden konnte und auch heute noch ein beliebtes „Schmuckstück“ in Zell ist. Aber auch Projekte des damals sehr wichtigen sozialen Wohnungsbaus, vor allem im Grönland und in der Liebeck, wurden von ihm forciert. Dasselbe gilt für den Ausbau der Trinkwasserversorgung und den Beitritt zum Abwasserverband Mittleres Wiesental.