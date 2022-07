Zell im Wiesental Als „Vogt Bernhard“ hoch geschätzt

Bernhard Lederer wurde am 4. Juli 1922 als Sohn einer Zeller Bauernfamilie geboren. Nach seiner Schulzeit in Zell absolvierte er eine kaufmännische Lehre bei der Firma Menton in Hausen. Danach musste er als Soldat in den Zweiten Weltkrieg ziehen. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, erhielt er 1948 eine Anstellung bei den Sparkassen in Schopfheim und Zell. Ein Jahr später, 1949, begann seine Laufbahn bei der Stadt Zell als Buchhalter. Er legte zuerst 1950 die Sekretärprüfung und 1954 dann auch die Inspektorenprüfung ab. In den Jahren 1951 bis 1957 leitete Lederer das Rechnungsamt im Zeller Rathaus. 1957 bewarb er sich als parteiloser Kandidat um das Amt des Bürgermeisters. Er gewann die Wahl mit 52,5 Prozent und wurde am 1. Dezember 1957 Nachfolger von Karl Klauser. Mit überwältigenden Mehrheiten wurde er 1965 mit 99,9 Prozent und 1977 mit mehr als 97 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.

Viele Großprojekte erfolgreich umgesetzt