Zell im Wiesental: Alte Schmiede im Mambach startet Spendenaktion

Handwerk erlebbar machen

Der Aufruf sei zwar noch in den Anfängen, wachse aber Stück für Stück, sagt Vorsitzender Christoph Faller im Gespräch mit unserer Zeitung. „Mit dem Kauf könnte nicht nur die Schmiede als historischer Ort gesichert, sondern auch weiterhin Vorführungen, Workshops und Veranstaltungen angeboten werden, die das alte Handwerk sichtbar machen“, heißt es in der Beschreibung der Spendenaktion. „Jeder noch so kleine Beitrag bringt uns einen Schritt näher ans Ziel“ heißt es weiter.

Auf der Regio-Messe

Um den Verein bekannter zu machen und somit sowohl Mitglieder als auch Spenden zu generieren, fährt der Verein in dieser Zeit groß auf in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Auch an der Regio-Messe in Lörrach war die Schmiede mit einem Stand vertreten. Dieser sei beim Publikum gut angekommen, er sei sogar einer der Höhepunkte im Bereich Vereine gewesen, sagt Faller. Der Stand habe die rustikale Atmosphäre der historischen Schmiede widergespiegelt und bot Einblicke in das traditionelle Handwerk. Viele Messebesucher stellten Fragen und informierten sich über die Geschichte der Schmiede. Der Erhalt des Denkmals sei von den Besuchern als wichtig erachtet worden – gerade auch für jüngere Generationen.