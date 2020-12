Zell im Wiesental An der Jugendarbeit soll nicht gespart werden

Nichts zu rütteln wird es vermutlich geben beim zweiten Bauabschnitt des Kindergartengebäudes in der Gottfried-Fessmann-Straße, den Ausgaben für die Realschule, den Digital-Pakt der Schulen, die Feuerwehr oder für die weitere Planung der Stadtsanierung. Unterm Strich, so Daniela Burger, stehe einem Finanzmittelbedarf von 1,695 Millionen Euro ein Bestand an liquiden Eigenmitteln von 1,457 Millionen Euro gegenüber, der – so Burger weiter – unter Umständen gedeckt werden könnte, wenn ein „internes Darlehen“ an den Eigenbetrieb Geriatrie zurückgeholt werde. Dann nämlich würde sich der Bestand an Eigenmitteln auf 2,457 Millionen Euro erhöhen.