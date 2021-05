Zell im Wiesental Angebot „unverzüglich unterlassen“

Diese Situation zwingt Mike Kiefer jetzt dazu, bereits erfolgte Reservierungen für die nächsten Tage zu stornieren. Und der Wirt stellt sich die Frage, wo in der ganzen Angelegenheit die Logik bleibt. Er könne es „mit einem normalen Menschenverstand“ nicht nachvollziehen, weshalb es nicht erlaubt sein dürfe, wenn zwei Gäste in einem seiner Hotelzimmer ein Essen genießen, ohne mit einer dritten Person in Kontakt zu kommen, es gleichzeitig aber möglich sei, Essensbestellungen abzuholen und zu Hause unkontrolliert unter Umständen mit mehreren Personen oder Haushalten zu verzehren.

In einem Antwortschreiben an die Stadt verweist der Gastronom auch darauf, dass er Kindergärten, Kinderkrippen und die Schulmensa weiter mit Essen beliefern dürfe, obwohl dort in größeren Gruppen gegessen werde. Mit einem gewissen Galgenhumor „droht“ Mike Kiefer damit, diese Lieferungen einzustellen, man könne ja alternativ die Essen für die Kinder beim Landratsamt bestellen. Ist dies durchaus ironisch zu verstehen, so legt Kiefer abschließend nicht ohne Bitterkeit seine Einschätzung der Lage dar: „So wie es im Moment aussieht, möchten das Land und der Bund die Gastronomie mit Gewalt in den Konkurs treiben.“

Allerdings bleibt dem Gastronom die Hoffnung, dass das neuerliche Eingreifen der Behörden nur von kurzer Dauer ist. Nach Lage der Dinge dürfte am heutigen Freitag der fünfte Tag in Folge sein, in dem der Inzidenzwert im Landkreis Lörrach unter 100 liegt, womit die „Notbremse“ nicht mehr greifen würde. Kiefer rechnet also damit, dass er – wenn dies dann behördlicherseits ordentlich registriert ist – ab Sonntag wieder Gästen in Hotelzimmern Essen servieren darf. Die Frage ist nur: Wann kommt die nächste amtliche Intervention?