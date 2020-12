Zell im Wiesental Ansprechende Optik

Zell. Und in Corona-Zeiten besonders wichtig: mit aktuellen Sicherheitshinweisen.

Fast zeitgleich mit dem ersten Lockdown im Frühjahr lancierte die auf touristische Themen spezialisierte Agentur „Land in Sicht“ mit Sitz in Freiburg ihr neues Produkt „mein.toubiz“, eine touristische Datenbank für ganz Baden-Württemberg. Diese neue Datenbank, die in Zusammenarbeit mit der Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg sowie dem Tourismus Baden-Württemberg in Stuttgart entwickelt wurde, bietet touristischen Regionen, Orten und Betrieben die Möglichkeit, alle relevanten Informationen in Form von Datensätzen in „mein.toubiz“ einzugeben. Ausgespielt werden die Daten auf wichtigen touristischen Internetseiten.