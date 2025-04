Zell im Wiesental: Arbeiten zwischen Feld und Bürokratie

Krankheiten: Amtstierarzt Jürgen Werner berichtete über die Blauzungenkrankheit in Deutschland. Aktuell seien die Typen 3, 4 und 8 aktiv. Die Krankheit kann zu Tot- und Frühgeburten führen, weshalb das Friedrich-Löffler-Institut dringend zur Impfung der Tiere rät. Leider gebe es derzeit keinen Impfstoff, was die Situation zusätzlich erschwere. In den Niederlanden sind bereits 60 000 Tiere an der Blauzungenkrankheit gestorben, während sie in Deutschland in abgeschwächter Form auftritt.