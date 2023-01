Zell im Wiesental Auch in Krisenzeiten mutig sein

In seiner Neujahrsansprache an Bürger und Neubürger Zells erinnerte der Bürgermeister an Großprojekte, die ihn und die Verwaltung in den zurückliegenden Pandemie-Jahren in Atem hielten, darunter die leidigen Felsstürze, die mit aufwändigen Sicherungsmaßnahmen behoben werden mussten. Er rief die Sorgen und Nöte ins Gedächtnis, der das „Sparkässchen Wald“ verursachte, erinnerte an Kanal- und Quellsanierungen, das große Projekt „Sanierung MORZ“, die Umrüstung zweier Regenüberlaufbecken, die Installation einer zeitgemäßen Flutlichtanlage im Stadion des FC, der nun regelkonform beleuchtet den Aufstieg in die Bundesliga ins Visier nehmen könne. Zukunftsmusik, welche die Gäste im Saal schmunzelnd zur Kenntnis nahmen. Auch Palmes Lobeshymnen auf Bürgerstiftung, die Aktivitäten des Bürgervereins, das „exzellente Stadtmarketing“ und die ehrenamtliches Engagement wurden wohlwollend registriert. Lobenden Worte gab es auch von Thomas Kaiser, der – stellvertretend für die Gemeinderäte – die Arbeit der Verwaltung und des Bürgermeisters würdigte.