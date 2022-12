Zell im Wiesental Aufarbeitung der NS-Zeit wichtig

Großes Leid erfuhren die Opfer von Zwangssterilisationen. Akten aus dem Kellerraum des Lörracher Krankenhauses ergaben, dass es „in Zell offiziell 21 Opfer der Zwangssterilisation gab, wobei die Dunkelziffer vermutlich höher ist“, sagte Merkle.

Auf den Spuren Lili Meyers

Gegenstand des Buchs ist auch Lili Meyer, das „nette Fräulein von der Drangsalieranstalt“, einer Privatmädchenrealschule in Zell. Sie wurde 1940 in das südfranzösische Konzentrationslager Gurs deportiert. Die Recherche des Schicksals von ihr war aufwändig. Merkle fand heraus, dass sie 1942 von einer französischen evangelischen Organisation aus dem Konzentrationslager gerettet und in Le Chambon versteckt wurde. Kurz vor Kriegsende zog sie nach Basel und nach dem Krieg wieder nach Zell, wo sie 1958 starb und in Vergessenheit geriet.

Vorgestellt werden im Buch sieben politisch Verfolgte des Nazi-Regimes, darunter auch Rudolf Langendorf und Anna-Maria Denz, die wie ihr Mann im Konzentrationslager umgebracht wurde.

Nach der Buchvorstellung bildete sich vor dem Büchertisch eine lange Schlange. Merkle versah die Bücher mit seiner Signatur. Um die Bewirtung kümmerte sich der Bürgerverein.

Weitere Informationen:Das Buch „Ein schwarzes Loch in brauner Zeit - Nationalsozialismus in Zell im Wiesental“ hat 348 Seiten, 108 Abbildungen und kostet 27 Euro. Das Buch von Uli Merkle ist auch in der Geschäftsstelle des Markgräfler Tagblatts in der Hauptstraße in Schopfheim erhältlich.