Zell im Wiesental Bahnhofsbereich soll ein neues Gesicht erhalten

Ausgegangen wird derzeit von Brutto-Gesamtkosten in Höhe von 1,954 Millionen Euro, legte Hoffmann dar. Die Nettobausumme werde sich wohl auf 1,361 Millionen Euro belaufen, wobei es sich lediglich um eine Schätzung handle. Die Baunebenkosten, zu denen etwa die geotechnische Untersuchung gehört, gab der Planer mit 273 000 Euro an. In Teilbereichen werden wohl Bodenverbesserungen notwendig werden, deutete Hoffmann ebenfalls an. „Es ist wichtig, dass wir am Ende eine standsichere Anlage haben“, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung am Redaktionstelefon. Es gelte nun, entsprechende Förderanträge zu stellen. Die Kommune hofft unter anderem auf Gelder aus dem Ausgleichsstock.