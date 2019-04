Zell im Wiesental Beate Senn bleibt AWO-Vorsitzende

Kooperation

Um anfallende Termine und Aktionen in Zukunft besser bewältigen zu können, arbeiten die Mitglieder der AWO Zell seit nunmehr zwei Jahren eng mit der AWO Hausen zusammen. Dies funktioniere in der Zwischenzeit auch recht gut. Auch beim bevorstehenden Hebelfest in Hausen werden die Mitglieder der AWO Zell ihren Hausener Freunden tatkräftig unter die Arme greifen.

Ausblick

Für dieses Jahr stehen bereits etliche Termine im Kalender, darunter ein Ausflug im Juli zur Schattenburg nach Feldkirch, die Einschulungs-Aktionen für Erstklässler an den Zeller Grundschulen, ein Aktions-Stand beim Edeka-Markt, die Teilnahme am Adventsmarkt beim Bürgerheim sowie das Plätzchenbacken für Kinder im Dezember.

100 Jahre AWO

Bundesweit blickt die Arbeiterwohlfahrt in diesem Jahr auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück. Hierzu, so die Ankündigung von Kreisvorstandsmitglied Karl Argast, plant man für den 12. Oktober im Bürgersaal in Rheinfelden einen Festakt. Ebenso sei aus diesem Anlass eine Jubiläumsbroschüre in Arbeit. Gleichzeitig wies Argast auf das neu eingerichtete Sozialkaufhaus im Schopfheimer Stadtstübli hin.

Lob und Dank

Ein dickes Lob gab es von Thomas Kaiser, der in Vertretung von Bürgermeister Palme den Dank und die Glückwünsche der Stadt überbrachte. Kaiser nannte die gemeinsam vom Bürgerverein und der AWO betriebene Begegnungsstätte eine wichtige Einrichtung für Zell, die vor allem älteren Bürgern zugute kommt.

Wahlen

Einen klaren Vertrauensbeweis erhielten Vorsitzende Beate Senn, ihre Stellvertreterin Heike Brunner, Kassiererin Anita Knoll, Schriftführerin Andrea Richter sowie die Beisitzer Björn Frank, Monja Frank, Michael und Andreas Richter sowie Karl Argast.

Ehrungen

Für ihr langjähriges Engagement bei der AWO in Zell überreichte Vorsitzende Beate Senn als Anerkennung und Dankeschön Margrit Albrecht einen Reisegutschein. 35 Jahre lang zählte Albrecht, die sich nun zurückziehen möchte, zu den wertvollen Stützen des Ortsvereins.

Arbeiterwohlfahrt Zell

Vorsitzende: Beate Senn

Tel.: 07625/1538