Zell im Wiesental Bedrohung oder Notwendigkeit?

Podiumsteilnehmer Bruno Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Häg-Ehrsberg, meinte in seiner Stellungnahme: „Gerade eben wurde in Fröhnd per Videobeweis ein Wolf gesichtet, insgesamt wurden in unserer Region drei Wölfe beobachtet.“ Die Nebenerwerbslandwirtschaft sei hier in den benachteiligten Zonen schlicht nicht in der Lage, wolfssichere Zäune zu bauen. Hier würden steile Lagen bewirtschaftet, die maschinell nicht befahrbar sind. Er sagte: „Was wollen wir den Landwirten noch alles aufs Auge drücken?“ Unter starkem Beifall sagte Schmidt: „Das ist schlicht eine unmögliche Situation.“ Er betonte: „Im Südschwarzwald passen Wolf und Weidewirtschaft nicht zusammen. Es gibt Gründe genug, darüber nachzudenken, ob der Wolf bei uns bejagt werden darf.“