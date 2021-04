Zell im Wiesental Beitragsbescheide sorgen für Unmut

Grundsätzlich sei es möglich, so der Hauptamtsleiter, bestehende Quellen für die Gartenbewässerung, die Waschmaschine und die Toilette zu nutzen, wobei dennoch die Abwassergebührenpflicht bestehen bleibe. Viehtränken und Stallungsbereiche könnten von der Abwassergebühr befreit und gleichzeitig mit einem „Back-up-Anschluss“ versehen werden.

Keller wies die Blauener Bürger allerdings darauf hin, dass auch im Falle von Stundungen die Beitragsschuld als öffentliche Last auf dem Grundstück bestehen bleibe, was insbesondere bei Erbschaftsfällen zum Tragen komme. Zu beachten sei auch die Frage, wie es sich mit der eigenen Wasserversorgung bei Trockenheit, die bekanntlich in den letzten Jahren in zunehmenden Maße zu verzeichnen sei, verhalte.

Nachdem die Sitzung für Wortmeldungen aus den Zuhörerreihen geöffnet worden war, kam es zu zum Teil hitzigen Wortgefechten. Ein Blauener Bürger warf Keller vor, ihn am Telefon „abgebügelt“ zu haben, als er seine Einwände gegen den Bescheid vortragen wollte. Der Hauptamtsleiter wiederum beklagte, ihm werde ein falsches Vorgehen vorgeworfen, „nur weil ein paar Leute ihren Obolus nicht entrichten wollen“. Die Verwaltung habe aber die erhobenen Beiträge „nicht einfach so“ ermittelt. Eine Bürgerin aus Blauen betonte dagegen: „Auch wir haben unsere Rechte und wollen gehört werden.“

Die Gemeinderatsfraktionen waren sich im Prinzip einig, dass jeder einzelne Fall besprochen werden müsse, dass aber die Ratssitzung hierfür nicht der geeignete Ort sei. Die Verwaltung hatte ohnehin bereits in der Sitzungsvorlage vorgeschlagen, eine Arbeitsgruppe (bestehend aus Karlheinz Keller und Kathrin Herzog von der Verwaltung sowie einem Gemeinderat) solle sich der Prüfung der Anträge annehmen. Das Gremium pochte dagegen darauf, dass jede Fraktion ein Mitglied in die Arbeitsgruppe entsenden wird (SPD: Claudia Dolzer, CDU: Werner Ganter, Bürgerforum: Fabian Ackermann, Freie Wähler: Hannelore Vollmer). Mit dabei sein will auch Bürgermeister Peter Palme, der den Bürgern versicherte: „Keiner will sie bescheißen.“