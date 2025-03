Zell im Wiesental: Besonderes Konzert und Brass-Party

Das Organisationsteam (v.l.): Nora Sidibe, Klara Hochstatter, Paula Kaufmann, Magnus Engler, Lisa Nothstein, Philipp Kaiser und Ralf Klauser Foto: Wolfgang Grether

45 Musiker – 50 Sänger

„Fusion of Harmonies“ – Was ist das? Gemeinsames Musizieren von Jugendlichen mit erfahrenen Sängern und ein Konzertprogramm mit Herausforderungen. Ausgedacht hat sich das Ganze das Organisationsteam um Dirigent Ralf Klauser vom Jugendorchester der Stadtmusik Zell „Game of Tones“. Klauser selbst war Ideengeber, da er schon lange Fan von Schul- und Projektchören in der Schweiz ist und ihre Auftritte auch regelmäßig besucht hat. Er sagte sich: „Das muss doch auch bei uns möglich sein.“ Für den Konzertabend am Freitag schrieb er alle Arrangement für Chor und Orchester selbst. 45 junge Musiker werden dann gemeinsam mit 50 Sängern auf der Bühne stehen. Denn für das 30-köpfige Jugendorchester „Game of Tones“ konnten eigens für dieses Konzert einige junge Köpfe als Verstärkung dazugewonnen werden.

Ralf Klauser und seine Nachwuchsmusiker präsentierten klassische und moderne Stücke, wagen sich an Werke von Carl Orff und James Horner, aber auch an den „Lion King“ von Hans Zimmer. Beim „Duel of the Fates“ von John Williams wird der Chorgesang wuchtig im Vordergrund stehen. Das Rückgrat des Gesangs bildet der Johannes-Chor aus Todtnau unter der Leitung des in der Region bekannten Komponisten und Chorleiters Herbert Kaiser. Auch „The Wolves of Alaska“, wird zu hören sein, ein Stück, dass bereits beim Frühjahrskonzert der Stadtmusik ein Erfolg war. „Gutes kann wiederholt werden“, sagt Klauser. Eine Zusammenfassung der besten Kompositionen von Ed Sheeran wird ebenfalls in der Zeller Stadthalle erklingen.