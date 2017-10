Zell im Wiesental Besonders kulturell hat sich viel getan

Von Paul Berger

„Ganz so schlecht wie wir manchmal meinen, sind wir im Zeller Bergland nicht“, kommentierte der künftige Bürgermeister Peter Palme die Ergebnisse der in der Hauptversammlung des Tourismusvereins von Ulrike Gehri vorgestellten touristischen Ortsberatung, an der sich der Tourismusverein und die Stadt Zell vor einiger Zeit beteiligt haben.

Zell / Häg-Ehrsberg. Diese gibt neben zahlreichen Daten auch Auskunft und Anregungen über die Stärken und Schwächen Zells als Tourismusgemeinde im mittlerem und dem oberen Wiesental. Ein Vergleich der Jahre 2006 und 2016 zeigt, dass in diesem Zeitraum die Übernachtungsmöglichkeiten (Wegfall des Campingplatzes in Mambach) um 16,7 Prozent abgenommen haben. Auch die Verweildauer je Gast ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken: von 2,7 Tagen im Jahr 2006 auf 2,1 Tage im Jahr 2016. Hingegen verzeichnet der Tagestourismus in der Schwanenstadt deutliche Zuwächse. Dieser wurde und wird kontinuierlich ausgebaut.

Positiv wirken sich vor allem die verkehrsgünstigen Verbindungen durch die Regio-S-Bahn mit Basel, mit dem dortigen Flughafen und die Nähe zur Autobahn aus. Aber auch neue Attraktionen wie der Fun- und Spasi-Freizeitpark in Atzenbach, das Wiesentäler Textilmuseum und das Freibad sind wichtige Besuchermagneten für Zell.

Ebenfalls erhöht wird das Freizeitangebot durch den Wiesental-Radweg, der von Basel nach Todtnau führt sowie durch zahlreiche ausgeschilderte Mountainbike-Strecken und natürlich durch die vielen Wanderwege. Hinzugekommen ist mittlerweile auch das Mambacher Schmiede-Museum. Außerdem empfiehlt die Studie eine noch bessere Vermarktung von Zell als Geburtsstadt von Constanze Mozart.

Großes Lob gab es für die Homepage, mit der der Tourismusverein seine Werbung betreibt. Für Thomas Kaiser, der bei der Hauptversammlung Bürgermeister Rudolf Rümmele vertrat und den Dank der Stadtverwaltung an Peter Bauer und sein Team überbrachte, zeigt diese Studie, dass sich „Zell keineswegs verstecken muss“.

Die Schwanenstadt sei zwar keine „touristische Hochburg“, doch belegten die Ergebnisse der Untersuchung, dass auf diesem Gebiet durchaus noch Potential vorhanden ist. Ähnlich sehen dies auch Peter Palme sowie Ralf Schindler, Betreiber des neu eingerichteten Zeller Fun- und Spasi-Freizeitparks. Ebenfalls als eine gute Chance für den Tourismus bezeichnete Kaiser das neu eingerichtete Biosphärengebiet.

In ihrem Rückblick erinnerte Mitarbeiterin Ulrike Gehri an viele große und bedeutende Ereignisse in den zurückliegenden 18 Jahren, in denen Peter Bauer den Tourismusverein leitete. Vor allem auf kulturellem Gebiet hat sich in dieser Zeit einiges in der Schwanenstadt getan, wie die Einrichtung des Constanze-Mozart-Boulevards, die Constanze-Mozart-Rose sowie ein neuer Pavillon im Zeller Stadtgarten, der ebenfalls den Namen von Mozarts Ehefrau trägt, zeigen.

Von Peter Bauer und seinem Team initiiert und begleitet wurden auch zahlreiche Events und Veranstaltungen wie die Zeller Weihnachtsmärkte, Flohmärkte und das „Café der Madame Weber“ mit mehr als 200 Besuchern. Ebenso nahm Peter Bauer in dieser Zeit an zahlreichen Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen, die zur Förderung des Tourismus beitrugen, teil. Vieles, so Ulrike Gehri, die sich ebenso wie Helga Philipp mit einem Präsent bei ihrem scheidenden „Chef“ bedankte, funktioniere wie in einer Familie.

Dankesworte gab es auch vom Vorsitzenden des Verschönerungsvereins Gresgen, Erwin Vollmer, der von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Peter Bauer und seinen Mitarbeiterinnen sprach. Die Dankesworte der Stadt und des Gemeinderates überbrachte Thomas Kaiser. Auch für den Vorsitzenden des Wiesentäler Textilmuseums, Thomas Döbele, hat die Zusammenarbeit mit Peter Bauer und dem Tourismusverein bestens geklappt. Hierzu Bauers Fazit: „I ha des alles gern g´macht.“