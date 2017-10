Zell im Wiesental Beste Stimmung beim Gresger Frühschoppen

Zahlreich fanden sich am Sonntag die Besucher beim 49. Gresger Frühschoppen im Bürgerzentrum in Gresgen ein. Das traumhaft schöne Wetter sorgte dafür, dass sich die Halle innerhalb kürzester Zeit mit zahlreichen Besuchern in zünftigen Lederhosen und Dirndl füllte. Selbst der beschallte Außenbereich der Halle erfreute sich regen Zuspruchs, schien doch die Sonne im Überfluss. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Gresgen.

Der Frühschoppen in Gresgen erfreut sich großer Beliebtheit und ist eine feste Größe im Gresger Veranstaltungskalender. Und so freuten sich auch viele Gäste bereits jetzt schon auf die 50. Jubiläumsausgabe dieser Veranstaltung im kommenden Jahr. kl/Foto: Martin Klabund