Zell im Wiesental Besucherzahlen gingen stark zurück

Allein die Besucherzahlen gingen bei 128 Anlässen im Jahr 2019 von 3027 auf 496 (bei 44 Anlässen im Jahr 2020) zurück. Und dieser Trend konnte auch im laufenden Jahr 2021 nicht gestoppt werden. Bis jetzt registrierte man 33 Anlässe und 275 Gäste.

Waren in der Vergangenheit neben einigen Firmen vor allem Schulen und Kindergärten äußerst gerne Nutznießer des überwiegend ehrenamtlich organisierten Museumsangebotes, blieb diese Klientel, der Pandemie geschuldet, weitestgehend aus. Ein Schlag war zudem der Weggang einiger Hoffnungsträger in dem von Thomas Döbele, Andreas Müller, Siegfried Kiefer und Axel Umber mit viel Herzblut geleiteten Team, das nicht nur für die Wartung der Webstühle, sondern auch für sehr informative Führungen durchs Haus zuständig war und ist. Ins Bild schließlich passt die Zahl der Mitglieder, die mit aktuell 121 ebenfalls leicht rückläufig ist.

Kassenbericht

Erstaunlich, dass Siegfried Kiefers Kassenbericht dem Abwärtstrend trotzte. „Insgesamt können wir den Umständen entsprechend zufrieden sein“, kommentierte er die von ihm vorgelegten Zahlen, die zeigten, dass der Verein eigentlich mit zwei blauen Augen davon gekommen zu sein scheint, obwohl doch manch hart verdienter Euro in die Sanierung, die Überprüfung und Reparaturen der ein oder anderen Maschine geflossen ist.

Der Museumsverein erfreut sich nach wie vor einer schier unbändigen Spendenbereitschaft zum Teil sehr potenter Gönner und Förderer, darunter natürlich die Familie Färber, die in München lebt und deren Wurzeln in der Zeller Textilindustrie zu finden sind. „Ohne die Spenden hätten wir in den beiden Berichtsjahren Negativergebnisse auch im finanziellen Bereich zu verbuchen gehabt“, wies Siegfried Kiefer auf den Ernst der Lage hin.

Bereits im Jahr 2019 mussten in Reparaturen rund 11 000 Euro investiert werden. Und auch im Jahr danach, in dem die „Saison“ lediglich von März bis August dauern durfte, gab es rund um den Maschinenpark, am Gebäude und an den Außenanlagen jede Menge Arbeit, um für den erhofften Neustart nach Corona, auf den alle sehnlichst hoffen, gewappnet zu sein und endlich wieder anbieten zu können, was bis 2018 und teilweise bis 2019 üblich war: Vorträge, Liederabende, eine Operette wie 2018 das „Schwarzwaldmädel“, die besucherfreundliche Gestaltung der Museumsvorplätze, kleine Feste und große Feiern wie die Installation der beiden überdimensionalen Webschiffchen vor der Haustüre.

Grußwort

Bürgermeister Peter Palme attestierte der Vorstandschaft und ihren Helfern „eine hervorragende Arbeit“ in einem Verein, der „eine wichtige Säule des Tourismus in unserer Stadt ist“. Den Rückgang der Zahlen bezeichnete der Bürgermeister als „Katastrophe“, die allerdings auch andere Vereine der Stadt getroffen habe. Er hoffe inständig, dass „sanfter politischer Druck“ die Impfbereitschaft im Land weiter anhebe und dass die dadurch wiedergewonnenen Freiheiten die gewünschte Zahl an Gästen nach Zell bringt.

Ehrung

Lange hatte Kurt Weiß der Vorstandschaft angehört und sich große Verdienste um den Verein erworben. Aus diesem Grund ernannte Thomas Döbele seinen ehemaligen Mitstreiter zum Ehrenmitglied.

Wahlen

Keine Mühe hatte Peter Palme, die bisherige Vorstandschaft im Amt bestätigen zu lassen. Thomas Döbele bleibt Vorsitzender, Andreas Müller vertritt ihn weiter. Siegfried Kiefer verwaltet wieder die Kasse, Axel Umber bleibt Schriftführer und Helmut Berger, Stephan Helbig, Wolfgang Kiefer, Peter Palme und Wolfgang Döbelin fungieren als Beisitzer. Karl Wittmann und Michael Gehri werden nach 18 Jahren ein weiteres Jahr die Kasse prüfen.