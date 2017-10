Zell im Wiesental Biker begeht Unfallflucht

Zell. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Motorrad die K 6352 von Zell in Richtung Todtmoos-Au. Kurz vor der Ortschaft kam ihm in einer Haarnadelkurve auf seiner Fahrspur ein Kradfahrer entgegen. Der 48-Jährige musste daraufhin eine Notbremsung einlegen und ausweichen. In der Folge kam er zu Fall und zog sich leichtere Verletzungen zu. Am Motorrad entstand nicht unbeträchtlicher Schaden. Der entgegenkommende Biker entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Über ihn ist bisher nichts Näheres bekannt, so die Polizei.