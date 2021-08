Zell im Wiesental Bis zu 1000 Zuschauer an der Matte

Gleich im ersten Jahr feierte die Ringgemeinschaft Hausen-Zell den Meistertitel in der Verbandsliga Südbaden. Dem Aufstieg in die Oberliga folgte der Durchmarsch in die Badenliga. Durch die Neuordnung der Ringerligen nach der Verbandsrunde 1974/1975 qualifizierte sich die RG für die neue 2. Bundesliga.

Dank intensiver Nachwuchsarbeit und Talenten, die von anderen Vereinen der Region zur RG wechselten, etablierte sich die RG in der 2. Bundesliga. Das vor allem, weil Trainer Udo Bauer es verstand, die Talente an den Leistungsstandard der 2. Bundesliga heranzuführen. Dafür spricht auch, dass das A/B-Jugendteam bei den deutschen Meisterschaften Mitte der 80er Jahre die Bronzemedaille errang.

Zu den Erfolgen in der 2. Bundesliga trugen immer auch die Zuschauer bei. Bei den Heimkämpfen säumten bis zu 1000 Zuschauer die Ringermatten in der Zeller Stadthalle. Doch es ging nicht nur nach oben. 1992 stieg die RG Hausen-Zell auch aufgrund einer Ligenreduzierung in die Drittklassigkeit ab.

Die Bezeichnung Ringgemeinschaft wurde übrigens erst im Sommer 1999 offiziell ins Vereinsregister eingetragen. Schon ein Jahr zuvor war die erste Mannschaft wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. 2004 wurde die A/B-Jugend deutscher Mannschaftsmeister, der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. 2009/2010, 2018/2019 und 2019/2020 rang der Verein in der Bundesliga. Mehrfach wurden in der Vergangenheit auch deutsche Meisterschaften ausgerichtet.

In der Jugendarbeit war die RG weiterhin sehr aktiv. Sie konnte 1993 mit der C/D-Jugend mit Platz fünf bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften einen schönen Erfolg feiern.