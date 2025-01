Zell im Wiesental: Bruno Schmidt ist Ehrenbürger

Gute Zusammenarbeit

Landrätin Marion Dammann unterstrich, dass sie gerne in Häg-Ehrsberg sei. Wie sich im vergangenen Jahr gezeigt habe, komme man dort aus dem Feiern nicht mehr heraus. Sie verglich den auch aus ihrer Sicht sehr erfolgreichen Zusammenschluss mit einer Vernunftehe, aus der auch eine große Liebe entstehen könne. Zells Bürgermeister Peter Palme hob in seiner Rede die gute Zusammenarbeit der Gemeinde hervor, in der er sich zusammen mit seiner Partnerin auch gerne in seiner Freizeit aufhalte. Er erwähnte gemeinsame Pfarrfeste, verbunden mit Kindheitserinnerungen. Statt Zell als lästigen Erfüllungsgehilfen für die Erhaltung der Selbständigkeit von Häg-Ehrsberg sehe er eine über Jahrzehnte gewachsene Freundschaft. Pfarrer Martin Schlick gratulierte der Gemeinde ebenfalls zum Jubiliäum und betonte dabei die wachsende Bedeutung des Miteianders in unserer Zeit. geschätzten landschaftlichen Schönheit des Ortes.