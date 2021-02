Zell im Wiesental Bürgerliches Engagement honoriert

Auch als Mitglied der Ensembles von Freilicht-, Spiel- und Open-Air-Bühnen in der Region hat sich Edith Ganter einen Namen gemacht. Ganz gleich, ob als Emma Herwegh, in deren Rolle sie „einen Tag im April“ aufging, als Constanze Mozart oder als größenwahnsinnige Ärztin Mathilde von Zahnd in Dürrenmatts „Die Physiker“: Edith Ganter zeigte Flagge in der Haut anderer - und hatte ihren Spaß dabei, auch wenn die Herausforderungen an Körper und Geist sie hie und da an ihre Grenzen führten.