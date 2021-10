Zell im Wiesental Campus in der Warteschleife?

Dass dies 2022 und in den folgenden Jahren alles andere als einfach werden wird, zeigte der Blick voraus mit dem Einstieg in die Beratungen für den Etat des kommenden Jahres. Ein massives Problem hat sich laut der Rechnungsamtsleiterin beim Projekt Kindergartencampus in der Bahnhofstraße ergeben. In der Ratssitzung heute Abend soll der Gemeinderat über die Planung abstimmen und einen der drei auf dem Tisch liegenden Architektenentwürfe auswählen. Vorgesehen war eigentlich, dass für 2022 ein Ausgleichsstockantrag für das Vorhaben, das sich im Drei-Millionen-Bereich bewegen dürfte, gestellt wird. So ist es in einer Priorisierungsliste festgehalten, die der Gemeinderat vor rund einem Jahr erstellt hatte.

Nun teilte Daniela Burger den erstaunten Ausschussmitgliedern am Montag mit, dass es zeitlich sehr wahrscheinlich zu knapp werde, um bis Ende Januar eine baureife Planung vorzulegen. Dies sei allerdings Voraussetzung, um einen Ausgleichsstockantrag stellen zu können. Weiterhin sei in der Regel auch eine sogenannte Fachförderung Voraussetzung für die Bewilligung eines Ausgleichsstockantrags. Für Kindergartenprojekte habe es bisher auch immer eine solche gegeben, im Moment sei dies aber nicht mehr der Fall. „Wir hätten wohl für 2022 keine Fachförderung und wohl auch nichts aus dem Ausgleichsstock“, so Burger.

Was könnte Zell stattdessen beim Ausgleichsstock als zu bezuschussendes Projekt anmelden? Diese Frage beschäftige die Verwaltung derzeit stark, sagte die Rechnungsamtsleiterin. Thomas Kaiser (SPD) plädierte dafür, den Ausbau der Schul- und Gartenstraße, der auf der Priorisierungsliste hinter dem Campusprojekt geführt wird, vorzuziehen, zumal diese Maßnahme spätestens 2023 begonnen werden muss, um eine weitere Zuschussquelle (Stadtsanierung) nicht zu verlieren.

Aber auch hier sah die Verwaltung Probleme. Stand jetzt sei man nicht in der Lage, für das Vorhaben rechtzeitig einen Ausgleichsstockantrag zu erstellen, sagte Bauamtsleiter Jörg Schmidt auf Nachfrage aus dem Gremium. Derzeit sei man noch in Gesprächen mit Planungsbüros, eine Entscheidung, wer den Auftrag übernehmen soll, sei noch nicht gefallen, ergänzte der Bürgermeister.

Der ohnehin auf die Bremse trat. Die Finanzlage sei so kritisch, dass die Stadt nicht von vorn0herein in der Lage sei, den Eigenanteil, der bei jeder Ausgleichsstockbezuschussung unweigerlich zum Gesamtbetrag beigesteuert werden müsse, zu erbringen. Man müsse auch nicht zwangsläufig jedes Jahr den Ausgleichsstock in Anspruch nehmen, so Palme.

Das sah Claudia Dolzer (SPD) allerdings komplett anders: „Ziel muss sein, dass wir jedes Jahr einen Ausgleichsstockantrag stellen.“ Neben vielem anderen habe Zell auch Probleme mit seinen vielen Ortsverbindungsstraßen. Werde man hier nicht regelmäßig tätig, „verrottet unsere Infrastruktur“. Dolzer warf auch die Frage auf, was es für die Versorgung mit Betreuungsplätzen bedeuten würde, falls es beim Projekt Kindergartencampus zu Verzögerungen komme. Unter Umständen müsse man eine Zwischenlösung mit Containern ins Auge fassen, meinte Bürgermeister Palme dazu.

Die Verwaltung will nun prüfen, welche weiteren Schritte man mit Blick auf 2022 unternehmen kann.