Zell im Wiesental „Charme, Humor, schöne Natur“

Der Programmtitel „Bach, Echo und Kuss“ des Konzerts ist einem seiner Liedtitel entnommen. „Das Lied erzählt von einem Mädchen, das sich an einer Quelle an ihrem Spiegelbild ergötzt, mit dem eigenen Echo spielt, unter einem schattigen Baum einschläft und von einem Jäger wachgeküsst wird“, erzählt Andrea Chudak. „Es hat so viel von dem, was ich in den Weber’schen Liedern finden konnte: Charme, Humor, wunderschöne Naturbeschreibungen und innige Melodien. Dies alles ist von ihm spielerisch und mit großem Können in die kleine Form des Liedes gesetzt worden.“

Weber selbst sang ganz vortrefflich und das besonders verführerisch zur Gitarre. Viele seiner Lieder haben volksliedartigen Charakter. „Meist entstanden sie in geselliger Runde. Er improvisierte gerne zu vorgerückter, weinseliger Stunde, wobei ihm seine Freunde Texte zuwarfen, zu denen er spontan die Melodien komponierte.“

Seine Musik spiegelt die Romantik wider, die ihren Ursprung in Deutschland hatte und bald auch ähnliche Literaturbewegungen im Ausland auslöste.

Eigenen Stil geschaffen

Mit dem „Freischütz“, der 1821 im Berliner Schauspielhaus unter großem Jubel aufgeführt wurde, schuf Weber seiner Epoche einen eigenen deutschen Opernstil. Als deutsche Volksoper und als erste romantische Oper nahm sie eine exponierte Stellung in der Musikgeschichte ein.

Die Jahrestreffen der Internationalen Carl-Maria-von- Weber-Gesellschaft finden jährlich wechselnd in Orten statt, an denen Carl Maria von Weber gewirkt hat und an denen man sich seinem Werk in besonderer Intensität widmet. Der große Komponist hat das Wiesental nie besucht.

Historische Verbindungen

Dennoch freut sich Manuel Gervink, Professor für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden und Vorsitzender der Internationalen Carl-Maria- von-Weber-Gesellschaft, hier eine wichtige und allgemein gar nicht so bekannte Verbindung zu finden: die Verbindung zu Wolfgang Amadeus Mozart über dessen in Zell geborene Frau Constanze, eine geborene Weber, Carl Maria von Webers Cousine väterlicherseits, in deren Grab in Salzburg Carl Marias Mutter Genovefa beerdigt wurde. Sie war Opernsängerin, Schauspielerin und debütierte mit der Rolle der Constanze in Mozarts Oper „Die Entführung aus dem Serail“ in Weimar an dem Johann Wolfgang von Goethe geleiteten Hoftheater.

„Frau Mozart war 24 Jahre älter als ihr Cousin Carl Maria von Weber. Damit gehörte sie einer anderen Generation an. In ihr treffen sich jedoch zwei wichtige musikalische Epochen: die Klassik und die Romantik. Wenn wir uns nun im idyllischen Zell treffen, sind wir sozusagen auf einer Spurensuche, die über Constanze Weber in zwei Richtungen weist: zurück zu Wolfgang Amadeus Mozart und voraus in die musikalische Romantik Webers, Schumanns und Wagners.“

„Ich freue mich, dass dieses Konzert mit den beiden Künstlerinnen uns allen die Gelegenheit gibt, den großen Komponisten abseits seiner Opern einmal mit seinen Liedern zu hören“, sagt Zells Bürgermeister Peter Palme. „Dass dies in seinem Heimatort stattfindet, dem Ort, von dem die Weberische Musikgeschichte ausgegangen ist, sehe ich als etwas sehr Besonderes. Es erfüllt mich mit Stolz.“ Konzertkarten sind über den Zeller Bergland Tourismus erhältlich (Tel. 07625 / 924092, E-Mail: info@zeller-bergland.de)

„Mit seinem „Freischütz“ hat Weber nicht nur die deutsche Nationaloper geschaffen“, erzählt Manuel Gervink. „In dieser Oper finden wir auch genau die Inhalte, die dieses romantische Gefühl der deutschen Literatur der Zeit ausmacht: Natur, Zauberei und Übersinnliches, ehrliche Burschen, Schurken - alle treffen sie sich in der Wolfsschlucht und im Wald.“

Im Werk verknüpfte er deutsche, italienische und französische Gestaltungselemente mit gesprochenen Dialogen in der Form des deutschen Singspiels.

Im Jahr 1824 übernahm er den Auftrag, für die Royal Opera Covent Garden in London eine Oper zu schreiben.

Schon im Jahr darauf begann er mit der Komposition des „Oberon“ nach Motiven aus Shakespeares „Sommernachtstraum“.

Webers Opern haben noch heute Einfluss auf die Filmindustrie. Insbesondere die Ouvertüren gehörten in Europa und den USA von Anfang an mit zum Kernbestand der Musikbegleitung beim Stummfilm. Selbst in Filmen der neueren Zeit wie etwa im Drama „Ziemlich beste Freunde“ sind Arien aus dem „Freischütz“ zu hören, darunter auch „Durch die Wälder, durch die Auen“.

Weniger bekannt ist, dass er auch weltweit den Taktstock und die bis heute gültige Sitzordnung des Orchesters eingeführt hat.