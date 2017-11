Zell im Wiesental Dank für großes Engagement

Helfen, fördern, unterstützen: Unter diesem Leitgedanken wurden auch in diesem Jahr die Vertreter von 28 Vereinen und Einrichtungen, die dem Gemeinwohl dienende Projekte anpacken, vom Bürgerverein mit Geldbeträgen bedacht.

Zell (ue). Die Summe der Ausschüttungen, die in diesem Jahr den Empfängern überreicht wurde, beträgt 29 450 Euro. Laut Michael Gehri unterstützt der Bürgerverein jedes Jahr zwischen 20 und 30 förderwürdige Vorhaben. In den vergangenen sieben Jahren seit der Umbenennung des Vereins und der damit einhergehenden Änderung des Förderzwecks konnten, wie Gehri berichtete, in Zell und den Umlandgemeinden alles in allem 184 Projekte mit insgesamt 214 327 Euro unterstützt werden. Bürgermeisterstellvertreter Thomas Kaiser, der sich im Namen der Stadt und des Gemeinderates für die wertvolle Hilfe bedankte, sprach in diesem Zusammenhang von einer massiven Entlastung für den städtischen Haushalt. Damit würden, wie Kaiser es ausdrückte, gleichzeitig öffentliche Projekte „abgefedert“.

Jedes Mal wenn der Bürgerverein Zell sein Füllhorn über diverse Vereine und Institutionen ausschüttet, die durch ihr ehrenamtliches Engagement vorbildliche Arbeit leisten, ist gleichzeitig ein Vorgeschmack auf das bevorstehende Weihnachtsfest spürbar. Daher richtete Michael Gehri, Vorsitzender des Bürgervereins, die Bitte an die Empfänger der Geldzuwendungen, sich als Dankeschön am Christbaumschmücken im Hof des Zeller Bürgerheims zu beteiligen. Dort findet am 1. Dezember wiederum ein kleiner Adventsbasar statt. Gleichzeitig werden vor dem Bürgerheim 28 Weihnachtsbäume aufgestellt, die von den Empfängern der diesjährigen Geldzuwendungen fantasievoll dekoriert werden.

Über den größten Betrag von 2750 Euro, der für die Ausstattung eines Trainingsraums bestimmt ist, freut man sich bei der RG Hausen-Zell. 2000 Euro gingen an den Musikverein Atzenbach für die Jugendarbeit. Jeweils 1750 Euro erhielten der Fanfarenzug Zell für neue Paradetrommeln sowie die Tagespflege in Zell für verschiedene Einrichtungen. Ferner wurden die Zeller Schützen mit 1500 Euro für neue Wettkampfausstattungen bedacht. Ebenfalls 1500 Euro gingen an die DRK-Bereitschaft Zell für die Anschaffung von Rufmeldern. Mit 1400 Euro unterstützt wird auch der Förderverein Aussegnungshalle Gresgen. Erfreut zeigten sich die Leiterinnen der beiden Kindergärten in Zell und Atzenbach, denen jeweils 1250 Euro überreicht wurden. Die gleichen Summen erhielten die Freunde des Zeller Freibads sowie das Seniorenzentrum in Zell. Mit 1200 Euro Reisekostenzuschuss unterstützt der Bürgerverein ebenfalls die mittlerweile weltweit erfolgreiche Cheerleadergruppe des TV Zell, und mit 1100 Euro gefördert wird der Schüleraustausch der Montfort Realschule mit der Partnerstadt Embrun. Jeweils 1000 Euro gab es für die DRK-Sozialarbeit sowie die Jugend-Abteilung beim Ski-Club Zell und die wieder erstandene Handball-Abteilung des Zeller TV. Mit 850 Euro unterstützt der Bürgerverein die Selbstverteidigungskurse an der Grundschule in Gresgen. 800 Euro sind für die Weihnachtsbeleuchtung im Städtli bestimmt. Ebenfalls 800 Euro erhielten die Sunneländer für ihren Fasnachtswagen. Gefördert werden auch die Schulsozialarbeit und der Zeller FC mit jeweils 750 Euro. Zwei Mal 500 Euro gingen an die kirchliche Sozialstation für ihre Betreuungsarbeit. Die gleichen Summen erhielten die Adelsberger KK-Schützen und die Stadt Zell für ihren Nachtsport. Freude herrschte auch bei den Jugend-Rot-Kreuz-Mitgliedern, die 350 Euro in Empfang nehmen durften, sowie bei der Vertreterin der Bürgerhilfe Fröhnd, die für das Projekt „Wir helfen einander“ mit 200 Euro bedacht wurde.