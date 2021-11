Zell im Wiesental Das Hobby zum Beruf gemacht

„Wir haben das Geschäft von Null aufgebaut“, blickt Zluhan fast sentimental zurück. Da waren anfangs ein paar Schweizer Firmen, die Werbesachen benötigten, private Aufträge wurden mehr, dann kamen die Kommunen des Wiesentals hinzu. Heute reicht die Kundschaft bis in die Zentralschweiz. Fragt man Peter Zluhan nach den besonderen Aufträgen, so fällt ihm spontan die neue Hebel-Plakette ein, die individuellen Ehrenbürgerbriefe, aber auch die riesigen Schönauer Dankestafeln an ihren WM-Helden von 2014, Jogi Löw, am Ortseingang. Info-Schilder, Panoramatafeln, Leuchtkästen - es gibt fast nichts, was Peter Zluhan nicht macht. Keiner hat mehr Urkunden an der Wand als er.

„Moni, nimm den runden Bleistift“, ruft er seiner besseren Hälfte zu, damit sie ein festgeklebtes Foto leichter vom Untergrund losbekommt. Das Loslassen ist gar nicht so leicht, aber jetzt ist es an der Zeit, denn in René Weiß ist endlich der passende Nachfolger gefunden. Einer, der abends auch mal länger in der Werkstatt sitzt und notfalls sogar am Wochenende da ist.

Wenn Peter Zluhan sich zum Jahresende komplett aus dem Geschäft zurückzieht, will er eine Reise mit seiner Frau machen. „Eine Reise, die schon drei Jahre lang geplant ist, aber immer wieder aufgeschoben werden musste“, wie der Zeller erklärt. Er freue sich darauf, bald noch mehr Zeit für das Zeller Fasnachtshus zu haben und für die geliebte Guggemusik in Basel.

Noch aber hilft er seinem Nachfolger, der sich wundert, wie die Zeit bei seinem neuen Job rast: „Schon ist die Woche um“, stellt René Weiß erstaunt fest. Ein Stück Leidenschaft muss ein selbstständiger Werbegrafiker schon mitbringen, das sei klar. Der Senior will dem gelernten Wirtschaftsfachwirt und Quereinsteiger Weiß mit Rat und Tat zur Seite stehen: Die perfekte Übergabe.