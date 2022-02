Zell im Wiesental Den Tourismus in Zell ankurbeln

Perspektiven entwickeln

Die Zukunft beginnt für Ralf Schindler im Gespräch mit Fraktionssprecher Bernhard Klauser und dem Markgräfler Tagblatt mit einem Blick zurück. „Die Stadt war ein starker Textilproduzent, der viele Arbeitsplätze schaffte. Mit dem Ende der Branche brach ein wichtiger Wirtschaftsfaktor weg“, weiß Schindler. Aber er ist auch sicher: „Es bringt nichts, der Vergangenheit nachzutrauern.“ Es gelte, stolz auf Zells Geschichte zu sein, Traditionen zu bewahren und sich bewusst zu machen, dass die Zeiten sich geändert haben.

Statt schließenden Läden nachzuweinen, sollten sich Anlieger, die Stadt und die umliegenden Gemeinden gemeinsam daran machen, über Perspektiven, Wachstum, Wirtschaftlichkeit und „realistisch machbare Umsetzbarkeit“ von Projekten nachzudenken. Man müsse, so Schindler, Zells Stärken in den Vordergrund rücken und auf sie bauen. Eine davon sei „der direkte S-Bahn-Anschluss nach Lörrach, Basel und Europa“. Eine andere die „sehr gute Supermarktabdeckung“, das Freibad in einzigartiger Topographie, der Tourismus, die Schulen, ein aktives Vereinsleben, die weit über Zells Grenzen hinaus bekannte Fasnacht und viele motivierte und engagierte Bürger. Dazu eine erfolgreiche Gastronomie und Hotellerie, die durch attraktivere Werbemaßnahmen und den Ausbau der Tourismusangebote entscheidend gewinnen würde.

Touristische Highlights wie etwa das Textilmuseum, der Schwanenweiher, das Wildgehege, die Schmiede in Mambach oder die Kapelle „Maria Frieden“ seien vorhanden, würden aber „zu wenig beworben und zu wenig genutzt“, meint Ralf Schindler. Die Stadt böte sich an als Ein- und Mehrtagesausflugsziel. Um ihre Potentiale touristisch zu nutzen, bedürfe es „zukunftsorientierter Veränderungen“, die Gegenstand eines zu erarbeitenden Konzepts sein müssten. Ziel aller Anstrengungen zur Stärkung des Tourismus als „größtem potentiellen Wirtschaftsfaktor der Stadt“ sei es, den Gästen einen Aufenthalt von ein bis zwei Tagen im Zeller Bergland schmackhaft zu machen. Dazu bedarf es der intensiven Nutzung von B 317 und Regio-S-Bahn, aber auch der Schaffung neuer Attraktionen eben auch im Freizeitpark, der langfristig Gästezahlen bis zu 200 000 Personen pro Jahr anstrebt und dieses Ziel auch für realistisch hält, wenn die Stadt im organisatorischen Bereich, etwa bei der Bereitstellung von Parkplätzen, mitzieht.

Ehrgeizige Pläne

Schindlers konkrete Zukunftsplanung sieht die Eröffnung eines Motels vor, die Einrichtung eines Wasser-Außenbereichs für Kinder unter Einbeziehung des Freibads, den Shuttle-Verkehr zwischen Bahnhof und Park und vom Freizeitpark aus geführte Touren durch den Schwarzwald.

„Will das die Stadt?“ Ralf Schindler dehnt seine bange Frage auch aus auf den Gewerbeverein, den er zusammen mit der Bevölkerung sowie Vertretern von Vereinen, kulturellen Einrichtungen und der Stadt mit ins Boot holen will, wenn es um die Planung eines „Zeller Wochenendes“ geht, das er – eine entsprechende Coronalage vorausgesetzt – Ende April/Anfang Mai anstrebt. „Gelingt das, hat Zell auf jeden Fall gewonnen“, ist Schindler überzeugt, und gleiches gilt für Bernhard Klauser. Darauf könne man weitere große Events aufbauen. Möglich wären Theateraufführungen, Mode- und Gewerbeschauen auf dem Gelände des Freizeitparks, dessen Infrastruktur zur Verfügung stehe und nicht erst mit großem personellen und finanziellen Aufwand für einen kurzen Zeitraum geschaffen werden müsste.

Und am Ende, so Ralf Schindler, geht es bei all dem auch um seine ganz persönliche Zukunft. „Immer wieder stelle ich mir die Frage, ob ich weitermachen soll oder nicht. Höre ich auf, ist auch der Park am Ende“, sagt er, hofft aber auch, dass sich dieses Szenario vermeiden lässt, wenn alle Beteiligten „endlich“ an einem Strang ziehen und den wichtigen Schritt in Zells erfolgreiche Zukunft gemeinsam in Angriff nehmen. Ein erster und wichtiger Schritt sei mit dem Antrag des Bürgerforums getan, ist auch Bernhard Klauser überzeugt.