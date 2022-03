Zell im Wiesental Der Druck im Pflegebereich steigt

Kündigungen von Arbeitgeberseite her aufgrund des Impfstatus` schließt das Seniorenzentrum aus. Ob Mitarbeiter kündigen werden, sei zur Zeit nicht absehbar.

Betroffen von der Neuerung im Gesundheitsbereich ist als ambulanter Dienst auch die Kirchliche Sozialstation Oberes Wiesental mit Sitz in Schönau, die mit rund 60 Mitarbeitern zwischen 200 und 300 Personen täglich eine Form der Betreuung angedeihen lässt (unter anderem auch den Bewohnern des Seniorenzentrums Schönau). Mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht spricht Karl-Heinz Huber, Geschäftsführer der Sozialstation, von Vor- und Nachteilen. Geimpfte Mitarbeiter würden einen besseren Schutz vor einer Corona-Infizierung für diejenigen mitbringen, die es zu versorgen gelte, auch „wenn der Schutz nur bedingt gegeben ist“, da auch Geimpfte das Virus übertragen können. Demgegenüber stehe jedoch das nicht unplausible Szenario, dass weniger Kräfte eingesetzt werden können, deswegen diejenigen, die im Einsatz sind, höher belastet werden und am Ende die Betreuung der Klienten leide.

Gewisser Unmut über Ungleichbehandlung

„Beide Punkte gilt es gegeneinander abzuwägen“, sagt Karl-Heinz Huber. Sein Appell geht deshalb an das Gesundheitsamt, bei dem letztendlich die rechtlich gültigen Entscheidungen liegen, den gegebenen Ermessensspielraum sinnvoll einzusetzen. Huber verweist weiter darauf, dass die Sozialstation all ihre Mitarbeiter stets auf Corona teste, bevor sie den Dienst antreten. Man könne durchaus argumentieren, dass so eine höhere Sicherheit gewährleistet werde als durch eine Impfung der Mitarbeiter.

Derzeit seien lediglich zwei Mitarbeiter der Sozialstation nicht geimpft. Dennoch herrsche in der Belegschaft ein gewisser Unmut, dass man im Gesundheits- und Pflegebereich anders behandelt werde und höhere Auflagen erfüllen müsse als in der Gesamtbevölkerung. „Das stößt einigen sauer auf“, meint Karl-Heinz Huber.

Dies, zumal die Belastung im Pflegebereich im Zuge der Corona-Krise nicht geringer und die Arbeit nicht weniger geworden sei. Im Gegenteil: „Die Pflege stand in den vergangenen zwei Jahren besonders unter Druck.“ Sicher sei es auch nicht gerade günstig für die Suche nach neuen, dringend benötigten Mitarbeitern im Pflegebereich, wenn Interessenten zusätzliche Auflagen erfüllen müssen, gibt Huber zu bedenken.

Am Ende müsse es um das Wohlbefinden und die Lebensqualität der zu betreuenden Menschen gehen, und es gelte, bewusst abzuwägen und in die Gesamtbetrachtung miteinzubeziehen, ob eine gewisse höhere Sicherheit auf der anderen Seite Defizite in der Betreuung auslöse, die niemand wirklich wolle, weder Klienten noch Pfleger.