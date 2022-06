Zell im Wiesental Der neue Festsaal kommt an

Bürgermeister Peter Palme habe das Engagement hinsichtlich dieser großen Investition von Mike Kiefer bereits bei den ersten öffentlichen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Gerhard-Jung-Wettbewerb oder der Blutspenderehrung im umgewandelten Festzentrum gewürdigt. Durch den Abschluss des Erbpachtvertrages kann den Bürgerinnen und Bürgern in Zell weiterhin ein Begegnungsort mit individuellem Service sowie gastronomischen Leistungen angeboten werden, heißt es. Rund 250 000 Euro wurden in die moderne Küche, die technischen Anlagen sowie in Dekoelemente investiert. Weitere umfangreiche Handwerksarbeiten im Toiletten-, Eingangs- sowie Treppenbereich und eine Investition in eine Multi-Sound-Mikrofonanlage werden demnächst in Angriff genommen, so Mike Kiefer.