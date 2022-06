Zell im Wiesental Deutsche Traditionself am Start

Zell. Die Jubiläumsveranstaltung beinhaltet unter anderem einen Gruppen-Gaudiwettkampf und einen anschließenden Freundschaftskampf der beiden Ringer - Regionalligisten RG Hausen-Zell und KSV Tennenbronn am Freitag, ein Benefizspiel zwischen einem Amateurteam aus den drei Vereinen gegen die deutsche Traditionself am Samstag und einen Familientag mit vielen Mitmach-Stationen und attraktiven Angeboten für Familien am Sonntag.

An allen drei Tagen ist für das leibliche Wohl sowie für musikalische Unterhaltung am Abend gesorgt. Am Freitagabend kann sich das Publikum auf die „Zäpfle-Brüder“ und am Samstagabend auf die Band „64 U“ freuen, teilen die Jubiläumsvereine mit.