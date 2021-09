Zell im Wiesental Die Gretchenfrage ist noch offen

Die Fraktionen hingegen treibt in erster Linie die Frage um, ob bei der Planung mit oder ohne das Gebäude Bahnhofstraße 9 gearbeitet werden soll. Das machte unter anderem CDU-Fraktionssprecher Matthias Kiefer im Laufe des Abends mehrfach deutlich. Er plädierte klar für die Neubau-Variante, da eine Inte­gration des bestehenden Gebäudes zu viele Unwägbarkeiten berge. Außerdem sei das Gebäude auch in optischer Hinsicht nicht erhaltenswert, während ein Neubau sehr gut zum gegenüberliegenden Pflegeheim passe. Für eine grundlegende Orientierung an städtebaulichen Aspekten argumentierte auch sein Fraktionskollege Klaus Wetzel. Und Christoph Freuschle, ebenfalls CDU, tat kund, dass nach Beleuchtung sämtlicher Aspekte die Klemm-Studie von ihm präferiert werde.

Vom Grundsatz her gleich wie die Unionsfraktion argumentierte die SPD. „Wir haben Probleme, Themen wie Raumnutzung und Ähnliches ausreichend zu beurteilen, für uns sind Dinge wie Optik und Einfluss aufs Stadtbild wichtiger“, gab Fraktionssprecher Thomas Kaiser zu Protokoll. Allerdings war bei den Genossen eher eine Tendenz zum Erhalt des Gebäudes Bahnhofstraße 9 zu erkennen. So argumentierte Erwin Vollmer beispielsweise, die Stadt habe vor einigen Jahren sehr viel Geld für den Kauf des Hauses investiert. „Wie soll ich jetzt der Bevölkerung klarmachen, dass das Gebäude abgerissen wird?“, fragte der SPD-Mann.

Dieser Punkt dürfe indes bei der Entscheidungsfindung keine Rolle spielen, sagte Bürgermeister Peter Palme. Der Kauf sei zwar vor seiner Amtszeit vollzogen worden, doch es habe sich um eine richtige Entscheidung gehandelt und er hätte genauso agiert, wäre er seinerzeit schon in der Verantwortung gewesen. Der Kauf habe die Grundlage dafür geschaffen, „dass wir heute auf dem Gelände überhaupt etwas machen können. Insofern war das Haus seinen Preis wert“.

Gebäude soll nochmals inspiziert werden

Noch keine deutbare Position in der „Gretchenfrage“, so Bernhard Klauser (Bürgerforum) zu der Entscheidung Abriss oder Neubau, bezogen die beiden anderen Fraktionen. Sowohl das Bürgerforum als auch die Freien Wähler neigten aber wie SPD und CDU der Vorgehensweise zu, das alte Gebäude nochmals bei Begehungen genauer zu inspizieren, um dessen Substanz besser beurteilen zu können. Die Verwaltung soll derweil bei den Architekturbüros nachhaken, wie es mit dem Brandschutz, der in der bisherigen Betrachtung noch nicht thematisiert worden ist, aussieht.

Welcher Studie letztendlich der Vorzug gegeben wird, soll in der nächsten Gemeinderatssitzung entschieden werden. Hauptamtsleiter Keller betonte, dass es dann zwingend notwendig sei, zu einem Ergebnis zu kommen, zumindest wenn man sich im kommenden Jahr um Zuschüsse für das Vorhaben aus dem Ausgleichsstock bemühen wolle. Denn in dieser Hinsicht laufe der Stadt sonst die Zeit davon.